Volcadura de camioneta salda con varios heridos

Varias personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad, al volcar una camioneta durante la mañana del domingo sobre la carretera San Cristóbal de Las Casas-San Juan Chamula, a la altura de la iglesia de Santa Cruz en la localidad de Ojo de Agua.

Atienden accidente

Personal de Protección Civil (PC) reportó que atendió el percance de la camioneta Nissan Estaquitas de color blanco, cuyo conductor perdió el control de su unidad, lo que provocó que acabara recostada.

Embarazada lesionada

Entre los lesionados se encontraba una joven de 28 años de edad, con aproximadamente 20 a 24 semanas de gestación, quien presentaba traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones, por lo cual fue trasladada de urgencia al hospital de Las Culturas.

También auxiliaron a otras personas adultas y niños, quienes presentaban heridas y contusiones en el cuerpo. Algunos fueron llevados a la clínica de campo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su curación.

Al lugar del percance se presentó el personal de Protección Civil (PC) , de la Policía Municipal, Tránsito y del Cuerpo de Bomberos, quienes reforzaron la atención y se encargaron de la circulación vial.

Las autoridades reiteraron una vez más el llamado a los conductores de que manejen con precaución, sobre todo en tramos carreteros de alta complejidad.