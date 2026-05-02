Volcadura deja a conductor grave

Sobre la carretera federal que conecta a San Cristóbal de Las Casas y Teopisca se dio un accidente automovilístico que dejó como saldo a un conductor gravemente lesionado, además de severos daños materiales en la unidad.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad La Cañada, donde un automóvil Chevrolet Aveo acabó volcado luego de salirse de la cinta asfáltica.

Presunto ebrio

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, condiciones que habrían influido directamente en el percance.

Versiones preliminares señalan que, al perder el control del volante, la unidad se desvió abruptamente de su trayectoria, impactándose violentamente contra un árbol que fue derribado por la fuerza del choque.

Tras la colisión, el automóvil volcó quedando severamente dañado a un costado de la carretera.

Automovilistas que circulaban por la zona fueron quienes dieron aviso a los cuerpos de emergencia al percatarse de la magnitud del accidente.

Minutos después, al sitio arribaron paramédicos y elementos de auxilio, quienes realizaron maniobras para rescatar al conductor, que presentaba lesiones de gravedad.

Luego de ser estabilizado en el lugar, la persona fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni detalles sobre su evolución clínica.

Agentes de seguridad también acudieron al sitio para acordonar el área, iniciar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro del vehículo siniestrado, lo que ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en carreteras de alta circulación, a fin de prevenir percances que pongan en riesgo la vida.