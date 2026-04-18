Volteo sale del camino y casi se desbarranca

Un segundo accidente vehicular se registró en el mismo tramo carretero donde previamente había ocurrido un percance, esta vez involucrando a un camión de volteo que se dirigía hacia las comunidades altas del municipio de Copainalá.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad circulaba en ascenso en dirección de Morelos hacia Cárdenas cuando al intentar cruzar por un tramo angosto —donde se realizaban maniobras derivadas de un primer accidente— el conductor se orilló en exceso, perdiendo el control del vehículo.

El camión, cargado con material de construcción, acabó saliéndose de la cinta asfáltica debido al peso de la carga, lo que dificultó las maniobras para mantener la estabilidad en una zona de pendiente pronunciada, donde estuvo a punto de caer a un barranco.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque sí daños materiales en la unidad.

Habitantes y automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las acciones necesarias para el rescate del volteo.

Este nuevo percance se sumó al ya registrado minutos antes en el mismo tramo, lo que ha generado preocupación entre los usuarios de esta vía, caracterizada por su estrechez y condiciones complicadas.

Autoridades y pobladores reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir en carreteras de zonas altas, respetar los carriles y evitar maniobras riesgosas que puedan poner en peligro la vida de conductores y pasajeros.