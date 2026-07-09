Vuelan las tortillas al ser atropellado motorrepartidor

Un repartidor de tortillas en motocicleta resultó lesionado y fue trasladado al hospital regional de Comitán, la tarde de ayer, cuando el conductor de una camioneta hizo un corte de circulación, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Eran alrededor de las 13:00 horas, sobre la avenida Central con la intersección de la 7.ª calle Norte, en el barrio de la Cruz Grande.

Percance

El motorrepartidor circulaba a bordo de una Honda color rojo sobre la avenida rumbo al sur, cuando al llegar al cruce una camioneta de modelo atrasado intentó incorporarse para dirigirse al poniente.

Sin embargo, al realizar la maniobra terminó embistiendo al motorista que terminó tendido sobre el pavimento; en tanto, el producto que transportaba en una hielera esparcido sobre el pavimento. Testigos reportaron el hecho al 9-1-1.

Al lugar se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC), donde paramédicos le brindaron los primeros auxilios al lesionado y después de valorarlo lo trasladaron al hospital regional.

Agentes de Vialidad y Tránsito atendieron el percance, realizaron los peritajes y mediaron entre los involucrados para que dialogaran y convinieran el pago de daños.