Vuelca pipa cargada de gasolina en la Costera

Una pipa cargada de gasolina se desprendió del tractocamión que la jalaba, quedando volcada fuera de la carretera en el tramo Villa Comaltitlán-Huixtla, así que las autoridades desplegaron un operativo para prevenir riesgos, aunque afortunadamente no hubo fuga de combustible.

Por causas aún no determinadas, el doble remolque se desacopló de la primera pipa y se produjo el accidente que únicamente dejó daños materiales, a la altura del centro de control aduanal y migratorio Cerro Gordo, en la demarcación del municipio de Huixtla.

Solicitó ayuda

El chofer, identificado como Fernando “N”, explicó que al percatarse pidió apoyo de las autoridades que acudieron y acordonaron la zona del percance, verificando que no hubieran riesgos para los automovilistas ya que transportaba varios litros de gasolina.

La unidad procedía de Salina Cruz, Oaxaca, y tenía como destino la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos, en Puerto Chiapas.

Personal de la Guardia Nacional División Caminos y de las policías estatales y municipal se presentaron al sitio para acordonar la zona, esto mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar la pipa mediante el uso de grúas con anclas.

Por último, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la volcadura; además, la circulación se vio afectada durante varias horas en lo que retiraban la cisterna.