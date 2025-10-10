Vuelca tráiler; llevaba postes de la CFE

Un tráiler que transportaba postes de concreto volcó durante la mañana del pasado jueves cuando el chofer perdió el control en un tramo sinuoso de la carretera federal en el tramo Comitán-Ciudad Cuauhtémoc, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Esto fue en el kilómetro 204+800 de la carretera federal 190, en las inmediaciones de la localidad Tzintul, dentro de la demarcación del municipio de La Trinitaria, donde ocurrió el aparatoso percance.

Se dirigía a la frontera

La pesada unidad de color azul, con redilas tipo plana, circulaba con rumbo a la frontera transportando un cargamento de postes de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando el chofer de pronto perdió el control en un tramo sinuoso y descendente.

Por lo que acabó por estrellarse contra el paredón para después quedar volcado a un costado de la vía de comunicación, con las llantas hacia arriba y con la carga tirada en el asfalto.

Automovilistas y transportistas que se percataron del accidente dieron el reporte al número de emergencias 9-1-1, movilizándose paramédicos, bomberos y policías del municipio trinitarense para brindar apoyo vial y atención al conductor.

Se presume que tuvo que ser auxiliado y trasladado a un hospital cercano, pues no se encontró en el lugar de los hechos. Los oficiales de la Guardia Nacional (GN) de Seguridad en Carreteras que llegaron para realizar los peritajes necesarios.

Para después ordenar a trabajadores del servicio de grúas, el rescate de la pesada unidad para remolcarlo a un corralón y consignar el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.