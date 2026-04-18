Vuelca tráiler y obstruye el paso hacia Pijijiapan

La volcadura de un tráiler registrada sobre la carretera Tonalá-Pijijiapan generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades viales en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, la pesada unidad terminó volcada sobre la cinta asfáltica, lo que provocó afectaciones a la circulación y obligó a automovilistas a extremar precauciones al transitar por el lugar.

Aseguran la zona

Elementos de seguridad y personal de auxilio arribaron al sitio para acordonar el área, prevenir nuevos accidentes y coordinar las maniobras necesarias para el retiro del vehículo siniestrado.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre personas lesionadas ni sobre las causas que originaron el percance, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles conforme avancen las diligencias.

Conductores que circulan por esta vía fueron exhortados a manejar con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en el lugar, debido a las condiciones en que quedó el tractocamión tras la volcadura.