Vuelca veloz automovilista en la vía a Chicoasén

El exceso de velocidad, aunado a una mala maniobra, originó que el conductor de una camioneta volcara sobre la carretera a Chicoasén, a la altura del libramiento Norte.

El hecho fue registrado alrededor de las 09:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron sobre el sentido de oriente a poniente.

Sin embargo, conducir a velocidad excesiva el y maniobrar de forma equivocada en la curva hizo que en conductor perdiera el control del volante y terminara volcando sobre la cinta rodante.

Sin heridos

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la furgoneta y remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.