"México ya cambió, nadie ni nada lo va a detener": CSP

México.- Desde el Monumento a la Revolución, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó y dejó en claro que México ya cambió y nada ni nadie detendrá la transformación que vive con un pueblo despierto y organizado que decide su destino como país libre, democrático, independiente y soberano —el cual colabora, se coordina, pero nunca se subordina—; por ello convocó a salir, a partir de la próxima semana, a todas las plazas públicas a realizar asambleas e informar al pueblo que la patria no se vende, sino que se le ama y se le defiende y que en México no se aceptan injerencias.



