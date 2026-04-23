Adquirir patrimonio exige cuidado notarial

La necesidad de adquirir una vivienda actualmente requiere de precauciones ante el riesgo de caer en problemas legales derivados de invasiones o compras informales, así lo advirtió Iván Antonio Guzmán Sánchez, notario público.

Invitó a la población a acercarse a los entes gubernamentales y sobre todo a los notarios antes de concretar cualquier operación patrimonial.

Sobre los casos de personas que compran predios mediante pagos a plazos sin obtener un documento legal, el notario reconoció que esta situación se presenta con frecuencia.

Advirtió que si bien es entendible que muchas personas requieran facilidades de pago, es fundamental saber exactamente qué se está comprando.

Asesorías previenen problemas legales

Recomendó que antes de firmar cualquier contrato o compromiso los compradores acudan con un notario para recibir la asesoría necesaria.

Subrayó que, aunque se trate de pagos pequeños se debe estar atento ante cualquier señal que pueda derivar en una estafa; si una oferta parece demasiado buena para ser real, desde ahí puede haber un posible engaño.

Recomendó pedir siempre las escrituras al vendedor y verificar en el Registro Público que la propiedad no tenga gravámenes, hipotecas ni deudas.

Insistió en que los notarios están para asesorar a la ciudadanía y sin costo, antes de que sea demasiado tarde.

Explicó que existe confusión entre adquirir una propiedad con escrituras y un ejido, lo cual solo se aclara con la revisión de un notario.

En cuanto a la posibilidad de regularizar ejidos para convertirlos en propiedad privada, Guzmán Sánchez indicó que es un proceso posible, pero no sencillo ni inmediato, que requiere una revisión minuciosa de la documentación.