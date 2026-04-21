Agradecen a Yamil Melgar por techado de cancha

Habitantes de la colonia San Juan reconocieron y agradecieron al presidente municipal, Yamil Melgar, por la entrega del techado en la cancha de usos múltiples, obra que beneficia directamente a más de 2,200 personas y cuya inversión supera los dos millones de pesos, a través del Faismun 2025.

La obra incluyó la construcción de 12 zapatas aisladas y 12 columnas de acero, la colocación de 593 metros cuadrados de lámina galvanizada para la techumbre, la instalación de 8 luminarias, sistema hidrosanitario, así como la aplicación de pintura en la cancha, mejorando de manera integral este espacio público para su uso seguro y funcional.

Obras con valor social

Durante el acto de entrega, Yamil Melgar destacó el valor social de este tipo de obras: “este espacio es para nuestras niñas, niños y jóvenes; aquí van a convivir, a hacer deporte y a fortalecer la comunidad. Hoy entregamos un lugar digno para todas las familias de San Juan”, expresó.

Acompañaron este evento el primer regidor, Juan Carlos Damiano Solís; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras; el secretario de Obras Públicas, ingeniero William Penagos, así como vecinas y vecinos de la colonia, quienes celebraron la entrega de esta importante obra.