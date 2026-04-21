Alertan por efectos del frente frío 45

La Secretaría de Protección Civil en Chiapas, informó de un nuevo frente frío que podría dejar sus efectos en la entidad con lluvias puntuales fuertes e incluso rachas de viento de hasta 70 km/h.

En el aviso meteorológico, se detalló que el frente frío 45 se extiende sobre la parte del golfo de México, lo que podría impactar con condiciones climáticas adversas.

Con lo antes señalado, las lluvias puntuales fuertes están pronosticadas para Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

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La Secretaría detalló que también aparece un evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían ir de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, lo que podría impactar hacia la parte costera.

Ante esta situación, la Secretaría lanzó algunas recomendaciones a la población para que no crucen zonas inundadas, arroyos o ríos.

“Si conduces, hazlo con extrema precaución; aumenta la distancia entre vehículos y enciende las luces. Mantén limpias tus alcantarillas y bajantes pluviales para evitar encharcamientos”, informó la dependencia estatal.

Por los vientos fuertes se recomendó a la población a que aseguren balcones, patios o techos, sobre todo para evitar desprendimiento de láminas o de objetos que pudieran salir proyectados.

Piden resguardarse

“Aléjate de árboles, anuncios espectaculares, postes de luz o estructuras que puedan colapsar.

Si estás en la calle, busca refugio en un lugar seguro”, remendó Protección Civil.

La institución detalló que la seguridad de la población es una prioridad, por eso deben estar al pendiente de los pronósticos en canales oficiales y es importante atender todas las recomendaciones.