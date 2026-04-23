Alertan por llamadas de extorsión a comercios

Recientemente la Guardia Estatal Cibernética de Chiapas alertó la presencia de llamadas de extorsión a comercios, sobre todo del municipio de Ocozocoautla, los extorsionadores aprovechan la situación de seguridad que se ha suscitado en la zona para exigir pagos mediante amenazas.

La dependencia de seguridad indicó que el modo de operación es a través de llamadas y mensajes donde solicitan dinero por supuesto “cobro de piso”, además añadieron que se han hecho pasar por supuestos trabajadores de Protección Civil (PC) y autoridades municipales, incluso utilizando nombres y logotipos oficiales.

Números identificados

Se tienen identificados dos números: 963-358-4159 y 932-238-5542, la primera clave Lada corresponde a la zona Sierra de Chiapas como Comitán, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, entre otras, mientras que la segunda pertenece a la región Noroeste del estado, incluso comparte con algunos municipios del estado de Tabasco.

Indicaron que algunos de estos números ya cuentan con reportes previos de operaciones ilícitas para obtener dinero fácil.

Ante esto, la Guardia Cibernética recomendó en primera instancia no contestar números desconocidos, en caso de hacerlo, no se debe brindar información personal o del negocio ya que puede hacer más vulnerable la situación.

Por ningún motivo se debe realizar depósitos, la denuncia es clave en estos casos ante las autoridades, se compartió los números 0-8-9 y 9-1-1 para reportar cualquier situación sospechosa.