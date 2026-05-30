Aprueban reformas que evitan injerencia extranjera

En sesión extraordinaria, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó -por urgente/obvia resolución- el decreto por el que se adiciona un inciso a la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Cabe destacar que el Congreso de Chiapas es el primero en aprobar la nueva causal de nulidad de las elecciones por injerencia de extranjeros.

Para manifestar su postura en contra de la iniciativa participó en tribuna el diputado, Rubén Zuarth Esquinca, del Partido Revolucionario Institucional, en tanto que la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo, expuso sus argumentos a favor de dicho dictamen.

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Así también, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas, aprobó -por urgente/obvia resolución- el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial, remitido por la cámara de senadores del Congreso de la Unión.

Posterior a un intenso debate parlamentario, la iniciativa abre la participación ciudadana en la elección de quienes imparten justicia, se aprueba la fecha de la próxima elección judicial a junio de 2028 para evitar la concurrencia electoral de 2027, reduce las candidaturas, inscribe la paridad de género en el diseño mismo del proceso y blinda el modelo en todos los estados.

En este punto, participó en tribuna la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional, para manifestar su postura en contra de la iniciativa y la diputada Getsemaní Moreno Martínez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para exponer sus argumentos a favor.