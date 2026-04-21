Aumentan niñas migrantes durante las caravanas

A través de un análisis con datos del 2022 al 2024, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), una asociación con 16 años de experiencia acompañando casos de migrantes, identificó un aumento en el número de niñas que está en situación de movilidad.

Así lo expusieron en el marco del Festival de datos sobre los derechos de niñez y adolescencia en México 2026, evento donde otras organizaciones también revelaron que hay escasa información sobre las infancias desaparecidas durante la migración.

No registran deportaciones

En el caso de Imumi, la organización encontró que las instancias oficiales sí están realizando diagnósticos sobre las infancias en situación de movilidad; sin embargo, la mayoría de los planes de restitución que se emiten van encaminados hacia un retorno asistido, es decir, deportación, aunque no lo indiquen de esa forma, agregaron.

En ese sentido, explicaron que, en años anteriores, era el Instituto Nacional de Migración el que se hacía cargo de los menores, sin embargo, por las exigencias, ahora el proceso es distinto.

Son las procuradurías las que hacen un análisis exhaustivo de cada caso de niños migrantes para concluir si la mejor opción es el retorno asistido, la reunificación familiar en México o Estados Unidos o una protección con la condición de refugiado.