Avanza la entidad hacia la modernidad administrativa

En un hecho sin precedentes que reafirma el compromiso de la Nueva ERA con la eficiencia gubernamental y la rendición de cuentas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) del Estado de Chiapas consolidó acciones estratégicas de modernización y simplificación administrativa en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS).

Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y con una visión clara de construir un gobierno cercano, transparente y eficaz, la titular de la SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, sostuvo una reunión de trabajo con Karina Montesinos Cárdenas, directora general de la CEAS, junto a su equipo técnico.©

Gestión de recursos

Durante este encuentro se delinearon estrategias innovadoras orientadas a optimizar la participación de las y los contratistas en los procesos públicos, mediante el uso de herramientas tecnológicas que garanticen mayor agilidad, orden y certeza administrativa. Este esfuerzo conjunto refleja una transformación profunda en la manera de gestionar los recursos públicos, priorizando la eficiencia sin perder de vista la integridad.

Como parte de estos avances, se llevó a cabo la entrega de accesos a la plataforma Cruc Balam, sistema digital impulsado por la SAyBG que representa un parteaguas en la gestión documental, al permitir concentrar la información de las y los contratistas en un solo registro.

Con esta acción, se elimina la duplicidad en la solicitud de documentación en las dependencias del gabinete legal y ampliado en el sector de infraestructura, evitando que las y los participantes tengan que presentar reiteradamente los mismos requisitos ante diversas instancias. Esto no solo reduce cargas administrativas innecesarias, sino que establece un modelo más ordenado, eficiente y transparente, brindando mayor certeza jurídica y fortaleciendo la confianza en la gestión pública.

Gobierno moderno y eficiente

Romero Basurto destacó que esta herramienta no solo reduce tiempos de gestión, sino que transforma la relación entre gobierno y contratistas, alineándose con la visión del gobernador de impulsar un modelo de gobierno moderno, eficiente y con profundo sentido humanista.

Este acto marca un precedente en la administración pública estatal, posicionando a Chiapas como referente en innovación institucional y combate frontal a la corrupción, donde la tecnología se convierte en aliada de la ética pública.