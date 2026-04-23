Ayuda gratuita para personas con discapacidades

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas realizó la Expo Fortalecimiento Alianzas, mediante la cual se ofrecen alternativas a cientos de familias y personas con discapacidades o condiciones que buscan respuestas de ayuda en asistencia social, educación, empleo, justicia entre otros servicios que garanticen su inclusión.

Para esta Sexta Edición se instalaron 37 stands de dependencias gubernamentales e iniciativa privada, se ofrecieron conferencias, talleres, servicios indirectos en apoyo de sillas de ruedas, además de prótesis en general, ayuda jurídica, educación, entre otros.

Los servicios serán 22 y 23 de abril, así que el llamado para aprovechar esta jornada aún está vigente para personas con discapacidades, incluyendo el autismo.

El director del centro de rehabilitación Eduardo Estrada explicó que la expo forma parte de jornadas de apoyo, orientación e inclusión a favor de las familias chiapanecas.

“Identificamos múltiples necesidades de lo población, que va desde asesorías, una silla de ruedas, dónde estudiar, terapias, asistencia social, entre otras, por ello las traemos a un mismo espacio para que la gente venga y resuelva sus dudas o recoja directamente su ayuda”, dijo.

El CRIT de Chiapas mantendrá este tipo de información a través de áreas de difusión, pues afirmó que tiene el compromiso permanente de sumar en la integración, no discriminación y apoyo íntegro a los pacientes.

En estas actividades se comprometieron a participar, además de los 37 stands, de manera permanente el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el DIF Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).