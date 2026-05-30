Bancos de arena operan sin permiso

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) reconoció que bancos de arena están operando sin permisos en la meseta de Copoya, dentro de la reserva Mactumactzá, luego de denuncias hechas por pobladores de Tuxtla Gutiérrez por la devastación de esta área natural.

En entrevista, la funcionaria explicó que a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial se están llevando a cabo visitas de revisión en la zona.

Reconoció que los bancos de arena han acudido a la dependencia para hacer solicitudes, pero precisó que no cuentan con los permisos correspondientes, por lo que es necesario regularizar su situación.

Torres Abarca señaló que sostuvieron una reunión con personas dedicadas a esa actividad, quienes han sido multadas por la Procuraduría Ambiental del Estado, instancia que forma parte de la Semahn.

Indicó que mientras exista una sanción vigente no se puede otorgar ningún permiso para esos bancos de arena, y que se debe revisar que no se siga afectando la zona sujeta a conservación ecológica con la tala de árboles.

Panorama

La secretaria añadió que la población está preocupada por la actividad que se ha realizado desde hace tiempo, aunque aseguró que su dependencia no ha autorizado ningún permiso que implique un problema ambiental.

Subrayó que se trabajará en delimitar las zonas donde sí es posible intervenir, en contraste con las áreas que forman parte de la reserva.

Finalmente, anunció que durante el presente mes se llevará a cabo un proyecto de reforestación en el estado, en coordinación con instituciones, universidades y ayuntamientos.

Explicó que esta temporada de lluvias es la idónea para dichas actividades, ya que de otro modo las plantas no crecen.

Hizo un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad compartida en el cuidado del medio ambiente y destacó que el gobierno estatal es ambientalista y ha invertido en esta materia.