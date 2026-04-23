Bloqueo de cuentas sin orden judicial es riesgoso

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear cuentas bancarias sin necesidad de aval judicial, busca desarticular las estructuras financieras de las células delictivas y combatir el lavado de dinero; pero es real que pudiera convertirse en una especie de sanción anticipada o pena sin juicio.

Lo anterior lo comentó Néstor Gabriel López, asesor fiscal y patrimonial. Dijo que con esta resolución, si bien se busca que haya una eficacia operativa en el combate a la delincuencia, también hay ciertos riesgos.

Motivos

Sobre la posibilidad de que cualquier persona sea sujeta a bloqueo de su cuenta bancaria por recibir una tanda, el dinero por la venta de una casa, una herencia o un auto, el especialista dijo que no es exagerado pensarlo.

No habría un bloqueo automático, pero sí podría haber seguimiento. Lo cierto es que debe haber un comportamiento atípico recurrente para encender las alarmas de la autoridad y llegar a un bloqueo de cuentas.

Hay que decir que la UIF no es un Ministerio Público, sus labores son administrativas; se requieren herramientas eficaces como esta, pero con reglas muy claras para que la estrategia no merme la confianza del ciudadano.

Indicó que si este tipo de estrategias derivan en la imposibilidad de una empresa de seguir operando, por un error o una simple sospecha, puede llevar a la informalidad, que ya de por sí es alta en Chiapas, mayor al 70 %.