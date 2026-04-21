Buscan acreditación en gestión de Calidad

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, firmó el contrato para la realización del Proceso de Evaluación y Acreditación Internacional por el Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC). Dicha evaluación es un ejercicio de alta relevancia que busca validar la calidad académica bajo estándares regionales y globales, que fortalece el prestigio institucional, asegura la mejora continua de los procesos administrativos y académicos, al tiempo que lo posiciona como un referente en el sureste de México y Centroamérica.

Siguiente paso

Luego de signar este acuerdo, Chacón Rojas expresó que después de ser evaluados por pares nacionales, éste es el siguiente paso, por lo cual la universidad se ha estado preparando, con el trabajo de su comunidad, respondiendo de manera efectiva a las necesidades nacionales e internacionales en este tema.

El director ejecutivo del Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional, Orlando Delgado Selley, declaró que esta firma se convierte en un parteaguas, dado que ésta es la primera universidad pública del país que se evalúa de forma voluntaria, en la búsqueda de mejorar su sistema de gestión de calidad.

Al respecto, el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), Roberto Iván Escalante Semerena, afirmó que la evaluación será realizada con una mirada universitaria, sensible y valiosa, que cooperará para la formación de juventudes, que sirvan bien a la sociedad y particularmente a los que menos tienen.

Finalmente, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, declaró que la Unach se ha preparado a conciencia, con el trabajo de toda su comunidad y con el respaldo de la historia y tradición, para poder superar está evaluación que permitirá seguir escribiendo la historia en beneficio del estudiantado, el cuerpo docente y de la sociedad misma.