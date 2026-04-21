Buscan generar espacios en educación superior

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, indicó que recientemente firmaron un acuerdo de intención al Plan General de Trabajo con la coordinación estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

Comentó que participan en este acuerdo los Institutos Tecnológicos de Cintalapa, Tapachula, Comitán, Frontera Comalapa y Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la educación media superior y la educación superior tecnológica.

Destacó la sólida alianza existente con la Oficina Estatal de la DGETI y el nivel de Educación Media Superior, indicó que la importancia de trabajar de manera coordinada en favor de la juventud chiapaneca, con bases y mecanismos de colaboración claros.

Reiteró que se debe trabajar más en generar este tipo de acuerdos que faciliten mejores oportunidades para estudiantes de nivel medio superior, permitiéndoles ingresar al Instituto Tecnológico que mejor se adapte a sus necesidades, bajo lineamientos claros.

Vinculación, un beneficio mutuo

Asimismo, destacó que se trata de un esquema de beneficio mutuo que fortalece trayectorias educativas, optimiza recursos y genera oportunidades reales de desarrollo.

“Este acuerdo tiene como propósito establecer mecanismos de acceso para egresadas y egresados de la DGETI hacia los Institutos Tecnológicos, conforme a las condiciones de cada institución, así como el otorgamiento de beneficios en servicios académicos y complementarios”.

Indicó que las directoras y directores de los Institutos Tecnológicos de Chiapas reiteraron su compromiso de abrir nuevas oportunidades para las y los estudiantes, impulsando el fortalecimiento de sus conocimientos y la creación de espacios dentro y fuera del estado que favorezcan su desarrollo profesional.