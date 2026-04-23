Buscan reconocimiento como colonia ecológica

En la pasada sesión de cabildo de San Cristóbal, celebrada el 22 de abril, Omar Ortiz Rodríguez, vecino del fraccionamiento La Cañada, pidió el respaldo del ayuntamiento en su solicitud de regular la colonia Las Canastas, cercana al parque natural El Encuentro, misma que busca ser reconocida como una colonia ecológica.

Durante su participación, Ortiz Rodríguez indicó que ya han presentado distintos proyectos sobre este reconocimiento a las comisiones y a regidores como Fidel Kalax y Sergio Natarén, quien presidió la sesión de cabildo en ausencia de la presidenta municipal, Fabiola Ricci y de la primera regidora, Roxana Ramos Sangeado.

Sin embargo, detalló el ciudadano, pese a que la edil de San Cristóbal ya tiene conocimiento del proyecto, los han mantenido en un círculo vicioso donde los mandan de una mesa a otra, por lo que pidieron una participación en el cabildo.

Los actuales habitantes compraron los terrenos en su momento a personas que subdividieron sin tener los permisos correspondientes, hecho del que hizo mención Omar Ortiz.

Agregó que dichas personas no han tenido la voluntad de dialogar y solucionar la situación, por lo que requieren el respaldo institucional a través del reconocimiento del comité.

Detalló que una vez teniendo el reconocimiento podrán empezar el trabajo del cuidado de ese lugar. “Porque está bien el discurso de cuidar el medio ambiente, pero no ha habido control dentro de esa situación. Hay discursos que dicen mucho del medio ambiente pero no vemos acciones”, sostuvo el ponente.

Actualmente los habitantes cuidan el río cercano; no obstante, los vendedores siguen repartiendo terrenos sin especificar lo que sí y no se puede hacer en esas zonas. Los vecinos ya han observado la entrada de maquinaria cuyas acciones provocan deslaves que tapan el río, una situación que les preocupa.