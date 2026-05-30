Buzos afectados por obra de Las Escolleras

Pescadores denominados buzos ostioneros de Puerto Madero, señalaron que las obras de ampliación de Las Escolleras que realiza el Gobierno Federal han paralizado desde hace tres semanas la actividad de 28 pescadores de estas localidad, al impedirles trabajar como lo hacían normalmente y quedando sin oportunidad de lograr el sustento para sus familias y de restauranteros.

En entrevista Abraham Solís Cruz, presidente de la cooperativa de Moluscos y Crustáceos, denunció que los trabajos de construcción impiden el acceso a su principal zona de extracción, de donde obtenían cerca de una tonelada de ostión diaria.

Dijo que la suspensión de labores afecta directamente la economía de los pescadores y de las cadenas de comercialización local, por lo que se han quedado sin ingresos para sus familias.

Piden diálogo

Aclaró que no se oponen a la modernización del puerto, pero exigió respeto a sus derechos laborales, ya que lo único que piden es que los tomen en cuenta y puedan dialogar sobre las afectaciones que están enfrentando y la manera de resolverlas.

Señaló que personal de Recsa les notificó que debían retirarse de la zona para evitar riesgos durante la construcción; sin embargo, tanto la empresa como directivos de la Administración del Sistema Portuario Nacional, se han negado a recibir la documentación y los pliegos petitorios presentados por la organización.

Panorama

“Algunos compañeros han tenido que buscar empleos temporales como peones o realizar labores informales para sostener a sus familias, ya que nuestra actividad está paralizada y nos hemos quedado sin ingresos”, abundó.

Indicó que la cooperativa cuenta con permisos federales, registros fiscales y respaldo de instancias del sector pesquero y marítimo, por lo que piden ser reconocidos como organización legalmente constituida.

Solicitó al Gobierno Federal una indemnización o apoyo provisional que les permita enfrentar la pérdida de ingresos mientras permanezca cerrada su zona de trabajo.