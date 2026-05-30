Caja Popular desmiente supuesto documento

La Caja Popular San Juan Bosco desmintió, a través de un comunicado oficial, un documento donde presuntamente socios de la institución solicitaban transparencia a la presidenta del consejo administrativo, Rosa Elvira Flores Sánchez, argumento que en las sesiones informativas ha creado incertidumbre.

En el comunicado se señala que ni los socios ni los representantes de las 16 sucursales de la cooperativa han realizado dichas publicaciones, que actualmente circulan en las redes sociales y otros medios digitales.

Buscan crear conflicto

Indicaron que las mismas no son oficiales y han sido realizadas por personas ajenas a la organización, esto con el fin de desestabilizar y generar desinformación entre los socios y la comunidad.

Por lo mismo, la Caja popular exhortó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales de comunicación, como sus redes sociales en Facebook e Instagram. “Toda información, aviso o comunicado oficial será publicado exclusivamente por estos medios autorizados”, agregaron.

Esto se da a una semana de que la propia institución hubiera alertado sobre un grupo en Facebook que involucraba a socios de la Caja, haciendo un llamado a no caer en información falsa y fraudulenta.