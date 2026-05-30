Capacitan a brigadas forestales y ambientales

Con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas y de respuesta, se realizó el curso de capacitación a las brigadas forestales y ambientales de San Cristóbal de Las Casas.

La directora de Ecología y Medio Ambiente, Jade Biniza Cantú Luna, dio a conocer que realizaron el curso de capacitación especializada en el Campo Militar con las brigadas de Sanidad Forestal y la Brigada de Atención a Contingencias Ambientales, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y personal militar.

Estas acciones tienen como finalidad fortalecer las capacidades operativas y de respuesta del personal encargado, mediante prácticas enfocadas en el manejo adecuado y seguro de motosierras, técnicas de derribo direccional y aplicación de fumigación para el control de escarabajos descortezadores.

Estrategias de prevención

Destacó que el trabajo coordinado entre instituciones permite reforzar las estrategias de prevención y atención de contingencias ambientales, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y a la protección de las zonas forestales de la región.