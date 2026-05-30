Centro de Salud brinda atención preventiva

El director del Centro de Salud Urbano “Los Pinos” en San Cristóbal de Las Casas, Fernando Méndez Lara, informó que están aplicando la estrategia de Atención Preventiva Integrada en la unidad médica a su cargo.

La estrategia está conformada por cuatro módulos dentro del Programa PreBien, que ofrece a la población consulta de prevención, valoración y detección de diferentes patologías de acuerdo a la edad del paciente, como la diabetes, hipertensión y cáncer infantil, por citar algunas.

En entrevista con la prensa Méndez Lara comentó que a esta unidad de salud acuden mensualmente unas cuatro mil personas a servicios de consulta, de ultrasonido, de odontología, de nutrición, de psicología, de muestras de laboratorio, entre otros.

El responsable de la unidad médica dijo que para que la población pueda ser atendida de la mejor manera, “hacen todo lo posible para que la farmacia esté surtida de medicamentos al menos al 85 por ciento y el paciente pueda seguir su tratamiento médico-clínico”.