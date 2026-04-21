Chiapas reconstruye su paz: Dulce Rodríguez

El estado ha comenzado a transitar de una etapa de violencia y abandono a una de recuperación de la paz y del tejido social, aseguró la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, en entrevista con Ciro Castillo para TVo de Cuarto Poder en la cual reconoció que se encontró a un Chiapas dolido y abandonado.

“Nos encontramos con un Chiapas muy dolido, un Chiapas olvidado, un Chiapas donde la seguridad no existía…”, lamentó.

Esta situación fue el punto de partida para que se diseñara una estrategia integral que priorizara la recuperación de la tranquilidad en las regiones más afectadas, añadió que los resultados ya son visibles para la ciudadanía, pues se ha pasado de un clima de incertidumbre a uno donde prevalece la paz.

Año de la prosperidad compartida

Sobre el denominado “año de la prosperidad compartida”, Rodríguez Ovando añadió que es un programa que buscará llevar bienestar y servicios básicos a los 12 municipios que históricamente han permanecido en el olvido.

“Hablamos de 12 municipios donde se trabajará de manera integral con las diferentes secretarías, donde puedan implementarse lo que esos municipios realmente necesitan”, explicó la funcionaria.

Entre las carencias que se atenderán mencionó los servicios públicos, educación, viviendas, agua y luz, es decir, los elementos más básicos para garantizar una vida digna a las familias chiapanecas.

Trabajos en la Secretaría

Rodríguez Ovando, quien lleva un aproximado de seis meses al frente de la dependencia, detalló que la Secretaría General de Gobierno y Mediación atiende una amplia gama de conflictos y demandas ciudadanas.

Entre los temas más recurrentes mencionó los relacionados con transporte, educación, asuntos agrarios y desplazamientos, muchos de ellos, aseguró, son añejos.

La funcionaria reconoció que algunas de estas problemáticas no son competencia directa del gobierno estatal, sino que corresponden a la Federación; sin embargo, buscan coadyuvar para que las partes en conflicto lleguen a acuerdos pacíficos.

Sobre la incorporación del concepto de mediación en el nombre de la dependencia, Rodríguez Ovando explicó que responde al humanismo que el gobernador ha impreso a su gestión.

“La palabra mediación en este gobierno que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, le ha dado ese humanismo que nos lleva a que podamos llegar a un buen diálogo donde podamos mediar cada problemática”, declaró.

Agenda de género

Más allá de la mediación de conflictos, la Secretaría General de Gobierno y Mediación también tiene a su cargo el área de Atención a las Causas, desde donde se impulsan políticas públicas enfocadas en grupos vulnerables.

Durante la conversación se abordó el tema del embarazo adolescente, un problema que la funcionaria consideró prioritario.

“Uno de los temas que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trae son precisamente los temas de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y esta parte de los embarazos a temprana edad”, señaló la invitada.

Explicó que desde el gobierno estatal se están implementando acciones coordinadas con la Federación, así como con la Secretaría de Salud y otras dependencias locales. “Conformamos comités precisamente para poder llevar esos programas a los diferentes municipios”.

Trayectoria

Su incursión en la política, según narró, ocurrió por invitación para contender por una diputación local. Fue electa en dos ocasiones como diputada local y posteriormente se desempeñó como titular de la Secretaría de las Mujeres en el actual gobierno.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría volver a un cargo de elección popular, la secretaria optó por centrarse en su responsabilidad actual.

“Mi compromiso es ahorita en la Secretaría General de Gobierno y Mediación y ahí estaremos abonando”, puntualizó.