Comienza junio con amenaza de lluvias

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Protección Civil del Estado, durante los próximos días se mantendrá un escenario de lluvias muy fuertes a intensas en diversas regiones de la entidad, derivado de la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Las autoridades meteorológicas señalaron que Chiapas se encuentra entre los estados con mayor potencial de precipitaciones del país, junto con Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Tormentas y granizo

Además de las lluvias, se prevén tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo en algunas zonas.

El pronóstico para hoy domingo 31 de mayo ubica a varias regiones chiapanecas en niveles de riesgo por acumulados significativos de lluvia.

Lluvias superiores a los 75 milímetros en pocas horas podrían generar inundaciones urbanas, desbordamiento de arroyos y deslaves en zonas montañosas.

Persistirá temporal lluvioso

El SMN informó que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera permanecerá sobre el sureste mexicano, mientras una nueva onda tropical podría ingresar entre el martes 2 y miércoles 3 de junio.

Esta combinación favorecerá un temporal de lluvias en gran parte del país, especialmente en el sur y sureste.

Aunque las precipitaciones dominarán el escenario meteorológico, el centro del estado continuará bajo los efectos de una onda de calor.

El SMN mantiene a Chiapas dentro de las entidades donde persistirán temperaturas vespertinas elevadas, especialmente en la región Metropolitana, Frailesca y parte de los Valles Centrales.

Especialistas explicaron que esta combinación de calor y humedad favorece el desarrollo de tormentas severas durante las tardes y noches.