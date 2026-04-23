Conato de incendio en escuela de Acapetahua

Un conato de incendio en los registros de energía eléctrica en la escuela primaria “Niños Héroes”, en el municipio de Acapetahua movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

El personal docente al percatarse del hecho desalojó a los alumnos hacia una zona segura, mientras que elementos de Protección Civil (PC) y la Policía Municipal sacaron las mochilas.

Los directivos de la escuela reportaron que el hecho fue controlado sin que se registraran personas lesionadas o daños mayores al interior del plantel educativo.

El incidente ocurrió este miércoles, presuntamente causada por una sobrecarga en el sistema eléctrico, quemándose algunos cables en los registros.

Por ello, se suspendieron las clases mientras se realizaban las revisiones para evitar próximos riesgos para los niños.

Las autoridades establecieron que la prioridad fue salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y el personal de la institución educativa.

Asimismo, hicieron un llamado a los directivos de las escuelas a realizar verificaciones de los sistemas eléctricos y reportar cualquier situación de riesgo de manera inmediata.