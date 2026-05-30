Concluyen encargo tres consejerías

En sesión ordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizada la mañana de este viernes 29 de mayo y presidida por la consejera Marina Martha López Santiago, se despidieron a las consejeras electorales María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez De Castro León y el consejero Edmundo Henríquez Arellano, con motivo de la conclusión de su encargo el próximo 31 de mayo.

En su mensaje, María Magdalena Vila Domínguez, destacó que su permanencia en el IEPC estuvo llena de aprendizajes, crecimiento profesional, retos complejos, situaciones adversas y extraordinarias, que se enfrentaron con determinación, legalidad y responsabilidad en beneficio de la ciudadanía y la democracia de Chiapas. “Me llevo la satisfacción del deber cumplido”, aseguró, al tiempo de destacar la importancia de dejar huella, porque el legado no se olvida, aunque físicamente las personas ya no estén.

Postura

Al hacer uso de la voz, Sofía Martínez De Castro León, agradeció a cada persona que integra el IEPC, con quienes compartió retos y experiencias. “A lo largo de estos siete años, tuve la fortuna de recorrer todo el estado, comprendiendo que estos años en el ámbito electoral representan, en realidad, una vida entera de aprendizajes. Hay ciclos que se cierran y lo hacemos con la satisfacción de haber dejado algo positivo a este Instituto”, expresó.

En su oportunidad, Edmundo Henríquez Arellano compartió que servir al IEPC ha sido el honor más alto de su vida profesional. Este cargo, agregó, “es la culminación de 36 años dedicados a la organización de elecciones; el máximo peldaño al que aspiré desde que inicié entregando credenciales con fotografía”.

Por su parte, la consejera Helena Margarita Jiménez Martínez consideró que “dejan una huella en el IEPC que perdurará en los acuerdos construidos, en los procesos que condujeron y en sus valiosas aportaciones”.