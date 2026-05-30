Conforman la Barra de Juristas y Peritos

Este viernes se realizó la conformación de la delegación Chiapas de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, A.C., una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer la impartición de justicia, la capacitación y la unidad del gremio.

En el acto protocolario Marisol de los Ángeles Ortiz Gordillo rindió protesta como presidenta de la delegación Chiapas de la Barra de Abogados Especialistas y Peritos, A.C., consolidando un hecho histórico: por primera vez una mujer asume este cargo con una visión humanista, colectiva y de profunda responsabilidad social.

Acto protocolario

La toma de protesta, contó con la presencia del líder nacional del gremio, Carlos César Guzmán, así como con invitados especiales, integrantes del consejo directivo y representantes del gobierno estatal.

Durante su mensaje, Ortiz Gordillo dejó claro que su gestión no se sustentará en protagonismos estériles, sino en la construcción colectiva.

“La paridad de género y el empoderamiento femenino han dejado de ser consignas para transformarse en realidades construidas con esfuerzo y dignidad”, afirmó la presidenta.

Además, anunció que la Barra de Abogados se consolidará como un espacio propositivo, donde el respeto irrestricto a la ley y la defensa de los derechos sean el faro rector de la organización.