Conmemoran el Día Internacional de la Tierra

Con el objetivo de crear conciencia sobre la protección del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático, cientos de estudiantes y pobladores marcharon este miércoles en el municipio de Chapultenango, situado en el norte del estado.

“En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, la comunidad celebró a la tierra este 22 de abril, con la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todos los niveles escolares”, dijo la agrupación llamada Atención Primaria de Salud (APS), organizadora de las actividades.

En un comunicado agregó que “el desfile conmemorativo tuvo una amplia participación comunitaria, ya que contó con alrededor de 500 personas”, afirmó.

Ambientes saludables

La agrupación dijo que “en la búsqueda de promover ambientes saludables para la población, cada año se conmemora en el municipio el Día Internacional de la Tierra.

“Con algarabía y esperanza, las nuevas generaciones de la zona norte de Chiapas buscan asegurar un futuro posible, como se señala la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en específico en sus artículos 43 y 44, que garantiza su derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable”, expresó.

Señaló que “como un interés superior de la infancia, las políticas ambientales deben de priorizar el bienestar de los menores, especialmente frente al cambio climático”.