Construyen obra para dotar de agua a colonos

Iniciaron los trabajos para la construcción de una cisterna de 100 mil litros, que beneficiará a más de 100 familias del Anexo María Auxiliadora, en el sur de San Cristóbal de Las Casas.

La obra era una necesidad histórica que gracias la unión de la sociedad civil y la autoridad los vecinos tendrán el acceso al agua, en un “claro ejemplo de que el diálogo, la gestión y el compromiso con el bien común generan resultados”.

Participantes

En esta obra participan el Consejo General de la Zona Sur, Femsa Coca-Cola, representado por José Manuel Orantes, gobierno y sector empresarial.

Se dio a conocer que con estas acciones se fortalece el cuidado del medio ambiente y mejora la calidad de vida de las familias, en este caso del sur de la ciudad.