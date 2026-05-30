Continúa destacando el Aeropuerto de Chiapas

En el marco de una donación de suministros al DIF Chiapas, Antonio Noguera Zurita, director General y Administrador del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, habló sobre la próxima ruta de Tuxtla al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual confirmó iniciará operaciones el próximo seis de julio.

La donación al DIF, dijo, busca sumar en la relación de cordialidad con este espacio que trabaja en beneficio de las y los sectores vulnerables.

Conexión

En este marco confirmó que la nueva conexión representa una oportunidad para impulsar la llegada de más visitantes al estado, así como atraer inversión y generar desarrollo para Chiapas, incentivando turismo, economía y desarrollo en general.

Explicó que este tipo de acciones buscan posicionar a Chiapas como el destino más importante de México en turismo de naturaleza, pero también coyunturalmente por el periodo mundialista de futbol.

Turismo

“Sabemos que existe interés por conocer Chiapas en la comunidad internacional, en una suerte de segundo destino durante la justa mundialista, por ello la importancia de la ampliación de nuestras rutas de operación”, dijo.

La nueva ruta iniciará operaciones el próximo 6 de julio, con vuelos entre Tuxtla Gutiérrez y el AIFA los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo, y se suma a la ampliación de otras rutas que evidencian el buen momento del aeropuerto en Chiapas, gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, puntualizó.