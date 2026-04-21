Deja periodo vacacional derrama de 70 mdp

Tuxtla Gutiérrez recibió a más de 25 mil turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa, quienes generaron una derrama superior a los 70 millones de pesos (mdp), según datos preliminares proporcionados por el director del Buró Municipal de Turismo de la capital chiapaneca, Jorge Trujillo Rincón.

Ocupación hotelera

Los datos obtenidos por la Secretaría de Turismo, corresponden sobre todo a los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de la primera semana del periodo vacacional, la ocupación hotelera alcanzó el 47 por ciento.

Trujillo Rincón explicó que esta cifra se ubicó ligeramente por debajo de la expectativa inicial, que contemplaba llegar al 50 por ciento.

En términos de afluencia, estimó que un aproximado de 25 mil personas visitaron la capital durante estos días, lo que representa cerca del 15 por ciento del total de visitantes que llegaron a la entidad en el mismo periodo.

En cuanto a la derrama económica, los turistas hospedados en Tuxtla generaron el 20 por ciento de los ingresos turísticos estatales, superando los 70 millones de pesos.

El director del Buró Municipal destacó que la actividad turística se concentró en atractivos como el zoológico, que rompió récords de visita, así como el parque de la Marimba.

Más proyectos

Mencionó además que próximamente se darán a conocer proyectos impulsados por el presidente municipal, como la apertura del mirador en el Cañón del Sumidero y acciones en Copoya y El Jobo.

Trujillo Rincón reconoció que durante Semana Santa, muchos viajeros prefieren destinos de sol y playa, como la costa chiapaneca, o sitios arqueológicos como Palenque, lo que influyó en la ocupación hotelera de la capital.

Sin embargo, subrayó que Tuxtla funge también como ciudad emisora de turistas hacia pueblos mágicos cercanos como Chiapa de Corzo, aprovechando la cercanía entre destinos.