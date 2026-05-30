Denuncian a taxistas coludidos con GN

Taxistas y elementos de la Guardia Nacional son señalados por realizar cobros extraordinarios en diversos servicios, las víctimas son mexicanos de todo el país deportados de Estados Unidos vía aérea, dentro de la estrategia nacional de repatriación “México te abraza”.

Es un programa federal que contempla atención médica, apoyo económico, alimentación, llamadas para contactar familiares y orientación jurídica para regresar a sus lugares de origen y que contempla presencia de 34 dependencias federales además de las de vigilancia, IMSS, Bienestar, Profeco, Secretaría de Hacienda, entre otros, con el objetivo de facilitar el traslado seguro de estos a sus lugares de origen y garantizar condiciones dignas.

Tarifas irregulares

Sin embargo, se señala que hay situaciones irregulares para quienes buscan su retorno en vía terrestre con el cobro que realizan algunos taxistas que han implementado tarifas del aeropuerto a las terminales de autobuses con un costo de 150 pesos por persona, es decir que el viaje de 4 tiene un costo de 600 pesos y hacia el aeropuerto, la cifra se duplica a 300 pesos por persona, que representa un cobro de 1,200 pesos por viaje y en caso de una sola persona, la tarifa es de 500 pesos.

La irregularidad se complementa según las denuncias porque personal de la Guardia Nacional no permite el ingreso a ese lugar a cualquier unidad, sino únicamente a los que ellos identifican como “aliados”, con presunta recomendación y preferencia por algún beneficio que les otorgan.