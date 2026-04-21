Denuncian despojo y falta de atención de autoridades

Ante una serie fraudes con la venta de predios y posterior despojo de los mismos para volverlos a comercializar, fue denunciado Octavio Hernández Flores, quien presuntamente goza de la protección de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que se niega a recibir las denuncias correspondientes.

Los agraviados denunciaron que ese tipo de acciones se han realizado en las colonias “Torres Nueva Luz” y “El Vergel” en el municipio de Tapachula, donde decenas de personas que compraron lotes han sido despojados de los mismos.

Por ese motivo y debido a que no son atendidos en la Fiscalía de Distrito, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que intervenga, con la finalidad de que puedan recuperar sus terrenos.

Una de las agraviadas -con documento en mano- señaló que en el 2016 contactó a Hernández Flores, con quien firmó el contrato de compraventa de un lote pagando de contado 50 mil pesos, firmando como testigo la presidenta de la colonia Torres Nueva Luz, Esthela Espinosa Barrios.

Sin embargo, en enero pasado descubrió que su lote había sido ocupado por otra persona y tenía el letrero de “propiedad privada” y al investigar descubrió que Octavio Hernández lo había vendido nuevamente.

Explicó que no han logrado contactar al acusado y la presidenta de la colonia argumenta desconocer sobre el despojo.