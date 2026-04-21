Desconocen a líder de la OCEZ

A través de un comunicado leído en la Plaza catedral de San Cristóbal, la Organización campesina Emiliano Zapata (OCEZ) región Venustiano Carranza, desconoció a al líder Ricardo Magdaleno Velazco, argumentando que ha desviado su lucha.

Denunciaron que el líder ha hecho compromisos con los terratenientes para el desalojo de sus tierras, al mismo tiempo que ha operado políticamente para desintegrar la organización, llegando a estafar a las comunidades y malversación de los fondos económicos.

José Raúl Montoya, vocero de la OCEZ Venustiano Carranza, indicó que la parte que representan y que agrupa a más de 9 comunidades tuvo una multa de 90 mil pesos por mantener coordinación con OCEZ Casa del pueblo.

Mesa de diálogo

En el mismo comunicado, piden que el gobierno estatal le dé seguimiento a las mesas de negociación para dar solución a las diversas demandas de la organización, entre las que se encuentra la regularización de 150 hectáreas para el poblado de Santa Cruz, que mantienen en posesión desde el 2016.

También piden que se les dé atención a las demandas sociales que beneficiarían a las comunidades Candelaria El Ato, Guadalupe la cuchilla, Trapichito y Nuevo Paraíso.

Los integrantes de la OCEZ Venustiano Carranza señalaron que la última mesa que tuvieron fue en marzo de este mismo año, con delegados del gobierno asignados a la zona; sin embargo, buscan un diálogo directo con la titular de Secretaría General de Gobernación y Mediación.