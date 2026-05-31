Devoción genuina a la Virgen María

En el marco del cierre del Mes Mariano, un colegio ubicado en Chiapa de Corzo llevó a cabo este 28 de mayo la tradicional coronación de la Virgen María, una de las celebraciones religiosas más representativas para la comunidad estudiantil y docente.

La ceremonia, realizada como parte de las actividades previas al 31 de mayo, fecha en que tradicionalmente la iglesia católica conmemora la coronación de María, reunió a alumnos, maestros y padres de familia en un ambiente de fe, respeto y devoción.

Miguel de Jesús Serrano Domínguez, encargado del departamento de evangelización del colegio, explicó que mayo es reconocido dentro de la iglesia católica como el mes dedicado a María debido a su relación con la maternidad y las tradiciones marianas que se mantienen vivas generación tras generación.

“María, madre de la Iglesia y madre nuestra, representa una figura muy importante dentro de la fe católica”, expresó.

Destacó que la presencia mariana forma parte fundamental de la identidad institucional, ya que la congregación nació bajo el nombre de “Hijas del Corazón de María”.

Interés genuino

Señaló que todavía existe entre los jóvenes un interés genuino por participar en este tipo de actividades religiosas.

“He visto que todavía hay amor y devoción hacia la Virgen María entre los estudiantes y las familias”, comentó.

Durante el mes se realizaron rosarios, ofrendas florales y actividades religiosas tanto en el colegio como en la parroquia Santo Domingo, fortaleciendo la unión entre la comunidad educativa y la fe católica.

Serrano Domínguez hizo un llamado a los estudiantes a seguir el ejemplo de María a través de la práctica de valores y virtudes.

Unión familiar

La coronación de la virgen María no solo simboliza una tradición religiosa, sino también un momento de unión familiar, reflexión y esperanza.

Entre flores, oraciones y cantos, la comunidad del colegio cerró el Mes Mariano recordando que la fe también se construye desde el amor, el respeto y la cercanía con los demás.