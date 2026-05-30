Educación inicial, un reto en la entidad

La educación inicial continúa siendo uno de los principales retos en Chiapas debido a factores culturales, de infraestructura y desconocimiento sobre la importancia de la atención educativa desde los primeros años de vida, señaló Sofía Almazán, titular del Departamento de Educación Inicial.

La funcionaria destacó la importancia de abrir espacios de reflexión y análisis donde docentes, agentes educativos y padres de familia puedan compartir experiencias y detectar las necesidades que enfrenta este sector en la entidad.

“En Chiapas la educación inicial todavía se está conformando a través de espacios que antes no se habían visto”, expresó.

Limitantes

Entre las principales problemáticas, mencionó la diversidad cultural del estado, así como las necesidades de infraestructura y, sobre todo, el desconocimiento que aún existe entre la población acerca de lo que representa la educación inicial.

“Muchas personas piensan que la educación comienza a partir de los tres años, cuando en realidad inicia desde que el bebé está en formación y desde los cero años puede recibir educación”, explicó.

Subrayó que este modelo educativo busca fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños a través de hábitos, rutinas y procesos de acompañamiento que impactan positivamente en su crecimiento.

Entre los beneficios, destacó la implementación de rutinas de sueño, hábitos saludables, alimentación balanceada y procesos de socialización que favorecen el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los menores.

Asimismo, indicó que actualmente la educación pública ofrece espacios y centros de atención infantil a los que las familias pueden acercarse para recibir orientación y acceso a estos servicios.