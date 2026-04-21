Enfermedad de chagas, difícil de diagnosticar

Alrededor del 65 % de los casos de enfermedad de chagas se detectan en adultos cuando donan sangre, ya que para aprobar la donación se deben realizar ciertos estudios; el diagnóstico de este padecimiento transmitido por una chinche generalmente es tardío porque se atribuye a otro factor.

James Gómez Montes, especialista en salud pública, explicó que es transmitida por un vector, conocido como chinche hocicona o besucona, que se alimenta de sangre, cuando lo hace de una persona enferma se parasita y posteriormente su excreta es la que hace la transmisión al ser humano.

Este insecto vive en el peridomicilio y dentro de las viviendas, lo que aumenta el riesgo de que llegue a los alimentos o superficies comunes e infectar a una o varias personas, para hacer la transmisión y provocar la enfermedad.

Sintomatología

Hay regiones en el estado donde se han presentado más casos. Cuando la enfermedad inicia la sintomatología es muy ambigua o inespecífica, puede dar fiebre, cansancio, lo que no se atribuye a dicho vector.

El problema es que esta enfermedad se hace crónica, se prolonga por mucho tiempo y puede causar problemas serios, provocando crecimiento del colón, el intestino grueso, el esófago, e incluso el corazón, lo que causaría arritmia cardiaca.

Para tratarlo primero se debe contar con un expediente clínico completo, todos los síntomas, hacer un diagnóstico, analizar los anticuerpos contra el parasito que produce la enfermedad. Si es curable, la clave es detectarla de manera temprana, pero por lo general el diagnóstico tarda.

Dijo que según las condiciones del hogar, si es de bajareque o palma, rodeado de piso de tierra, si está en una zona boscosa o rural, se debe sospechar la presencia de la chinche en caso de síntomas como fiebre o cansancio.