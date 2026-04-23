Enlista Derechos Humanos principales abusos

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Horacio Culebro Borrayas, dijo no tener estadísticas de momento sobre los casos que atienden; sin embargo, dijo que abusos contra personas con discapacidad, despidos y agresiones por cuerpos policiales, son los más reclamados.

En un segundo nivel se encuentra el reclamo por temas de salud, como un derecho humano que se violenta particularmente en comunidades indígenas.

También subrayó que se ofrece asistencia a migrantes en tránsito y personas en situación de abandono.

Principales denuncias

Respecto de las principales denuncias dijo que no tiene “estadística ahorita”, pero abusos contra discapacitados que les niegan servicios como escuelas destacan.

Lo mismo que personas que están siendo despedidas de sus trabajos por tener dificultades de movilidad o discapacidades.

Además de señalamientos contra el Grupo Pakal por presuntas agresiones contra la sociedad civil.

Finalmente, respecto del acto discriminatorio del senador Luis Armando Melgar contra la comunidad con autismo, dijo que es un acto lamentable y será la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) quien dé seguimiento al caso.