Entre láminas y polvo, exigen aulas dignas

La Escuela Primaria Carmen Serdán Alatriste, ubicada en la colonia Maya del municipio de Berriozábal, sigue operando con salones elaborados con tablas y techos de lámina pese a que en diversas ocasiones han solicitado el apoyo a las autoridades en turno.

Ulises Clemente Suárez, maestro fundador del plantel, expuso que desde hace años han solicitado a las autoridades estatales y municipales infraestructura digna para los alumnos, pero hasta ahora no han recibido una respuesta favorable.

El docente explicó que los estudiantes realizan sus actividades en una cancha de tierra y que las condiciones del inmueble son precarias.

Incluso hace dos años, padres y madres de familia se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir atención, pero el gobierno de aquel entonces argumentó que era fin de sexenio para justificar la falta de acción.

Aunque funcionarios locales y estatales se han acercado con promesas de reubicación, Ulises Clemente señaló que el terreno ofrecido mide apenas un cuarto de hectárea, una superficie que calificó como insuficiente para las necesidades de una primaria.

“No es apto para nosotros, quizá sí para un nivel preescolar”, afirmó y reveló que el actual terreno supera la hectárea, lo que resulta adecuado en tamaño.

El maestro también alertó sobre los riesgos que enfrentan los niños y niñas debido a las inclemencias del tiempo, en temporada de calor, el polvo y los incendios de pastizales cercanos agravan la situación.

A la falta de aulas de concreto se suma la ausencia de un enmallado perimetral, pues actualmente solo cuentan con alambre de púas.

A pesar del abandono, Ulises Clemente confió en que pronto serán escuchados, aunque insistió en que la urgencia es mayúscula. “No es posible que tengamos salones de tablitas y techos de lámina”, sentenció.