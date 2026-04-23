Entregan chalecos balísticos y cámaras corporales a la SSP

Durante la entrega de cámaras de solapa (corporales) y chalecos con placas balísticas a elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA invierte de manera decidida en seguridad, con el propósito de dotar a las corporaciones policiales de equipamiento y herramientas tecnológicas que les permitan desempeñar en mejores condiciones las tareas de proximidad ciudadana, así como de prevención y combate de la delincuencia.

Acompañado del comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; del comandante de la 31.ª Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, e integrantes del Gabinete de Seguridad, el mandatario reconoció que la labor de las y los policías ha sido fundamental para restablecer la paz en Chiapas. En este sentido, los exhortó a mantener el compromiso y ejercer su función con honestidad, tolerancia, empatía y pleno respeto a los derechos humanos.

Llamado

“Sean una policía que se conduzca con ética, para que la gente vea en ustedes la esperanza de construir un mejor Chiapas. Siempre respeten y apoyen al prójimo; eso les permitirá ser percibidos como protectores de la gente. Ser policía es una profesión distinta, porque implica el espíritu de servir y poner sus capacidades al servicio de los demás. Sigan capacitándose para estar a la altura de las circunstancias. Siéntanse orgullosos, porque gracias a ustedes hoy Chiapas tiene un rostro de paz”, expresó.

Dignifican su labor

Ramírez Aguilar señaló que su administración realiza un esfuerzo significativo para mejorar los salarios y las prestaciones de las y los policías y de sus familias, con el fin de dignificar su labor y evitar que sean vulnerables a la corrupción. Asimismo, agradeció al Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional (GN) por la coordinación permanente con las instancias estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia, en favor del bienestar y la prosperidad del pueblo chiapaneco.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que en esta jornada se entregaron 500 chalecos antibalas con mil placas balísticas, así como 500 cámaras de solapa para elementos de la Policía Vial, lo que refrenda el compromiso de fortalecer el equipamiento durante este año en la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Fronteriza y las fuerzas rurales. Añadió que, en esta Nueva ERA, se trabaja con transparencia para proteger la integridad y el bienestar de las y los chiapanecos.

Invitados

Estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; la delegada de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, María Eugenia García Macías; el jefe coordinador policial de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas, José Gregorio Pérez Juana; el subsecretario de Operación Policial, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; en representación de la 22.ª Zona Naval, el capitán de Navío José Rafael Duncan Dekin, entre otros.