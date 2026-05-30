Estudian prácticas para recuperar suelos

Estudiantes de la maestría en Ciencias Agroforestales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) realizan investigaciones de cómo, a través de la implementación de sistemas agroforestales, se puede recuperar la productividad y fertilidad de los suelos acidificados y a su vez diversificar la producción agrícola.

Lo anterior lo dio a conocer Miguel Prado López, doctor en ecología terrestre y profesor-investigador de la Facultad de Ingeniería, sede Villa Corzo, de la Unicach; porque dijo que a causa del abuso de agroquímicos por varias décadas, gran parte de los suelos agrícolas se perdieron.

Una de las estudiantes, originaria de Cuba, se graduó recientemente con un estudio sobre milpa intercalada con árboles frutales, un sistema que consiste en que, en sitios con pendiente con parcelas de maíz, se agreguen filas de árboles frutales. Trabajó en la reserva de la biosfera La Sepultura.

Milpa intercalada

Los productores implementaron guanábana, manzana, aguacate y limón, entre las filas del maíz. Los árboles generan una barrera para frenar la erosión y aumentar los nutrientes, al tiempo que van a diversificar su producción, para ya no depender solamente del maíz.

Ahora producen pulpa de guanábana que buscan comercializar con empresas locales, para mejorar su economía. “Si hay maneras y técnicas de recuperar los suelos, y en eso nos estamos enfocando, conscientes de que lleva su tiempo”.

Destacó que existe interés de muchos productores agrícolas de cambiar prácticas, pero también los retos son muchos; el primero es tener una capacidad instalada para luego comercializar los otros productos, pero desconocen dónde y cómo venderlos, los precios.

Estos retos, como la falta de organización social para vender frutas en grandes volúmenes y obtener más ganancias, desconocer sobre mantenimiento de estas especies, hacen difícil implementar el sistema de milpa intercalada.