Estudiantes buscarán cuarto galardón nacional

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), buscarán traer por cuarto año consecutivo a Chiapas, el Galardón a la Innovación Tecnológica que se otorga durante la premiación de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM.

La directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar, comentó que se llevó a cabo la etapa local de este certamen con la participación de 85 proyectos tecnológicos, impulsados por el talento y creatividad de 425 estudiantes, respaldados por 50 docentes asesores.

Propósito

Destacó que este encuentro tiene como propósito fortalecer las competencias de investigación aplicada, incentivar el espíritu emprendedor del alumnado y promover la transferencia tecnológica y la comercialización empresarial, mediante propuestas innovadoras desarrolladas por estudiantes y docentes.

Felicitó a las y los estudiantes participantes por el desarrollo de los proyectos que competirán en esta edición, asimismo, reconoció el trabajo de las academias y docentes que impulsan la participación estudiantil en este tipo de eventos de gran relevancia académica y tecnológica.

Proyectos

“La vértebra principal de la institución es lo académico y dentro de lo académico está la generación de proyectos de innovación, de investigación y desarrollo tecnológico; aunado a ello, impulsamos otras actividades que forman parte de la formación integral”.

En 2025, de 254 Institutos Tecnológicos del país, el ITTG se posicionó en primer lugar en materia de Innovación, Ciencia y Tecnología. Obtuvo por tercer año consecutivo el Galardón a la Innovación Tecnológica que se otorga durante la premiación de la Cumbre Nacional.