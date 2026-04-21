Exigen justicia por el feminicidio de Beany

Ante el feminicidio de la estudiante universitaria, Beany Guadalupe Lozano García, sus familiares, amigos y compañeros realizaron una manifestación frente a las oficinas de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en donde exigieron justicia y castigo al responsable.

Estos se quejaban de la falta de atención de las autoridades, aunque por la tarde de este lunes, el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, acudió para dialogar con ellos y comprometerse a que el caso no quedará impune.

Por la mañana del lunes, familiares y amigos de la joven, —quien recibió un balazo en la cabeza por su novio cuando se encontraban arriba de una camioneta el pasado 6 de abril en la localidad Omoha del municipio de Tuxtla Chico— llegaron hasta la Fiscalía de Distrito ubicada en el bulevar Akishino, al sur de Tapachula, en donde exigieron castigo al responsable.

Inconformidades

Y es que señalaron que a 14 días de los hechos, no existen resultados de la investigación y acusan que las propias autoridades, con la lentitud en su actuación permitieron que el responsable se diera a la fuga, al parecer con rumbo a Guatemala.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, acudió a esas instalaciones y brindó atención a los familiares y amigos de Beany, con quienes dialogó.

Pidió que tengan confianza en las investigaciones que realizan para poder aclarar los hechos del feminicidio, en cuyo caso, trabaja un grupo especial de esa dependencia.

“No habrá impunidad ni en este ni en ningún caso de feminicidio; esa es la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y vamos a hacer cumplir la ley”, les dijo.

A pesar de que los familiares dijeron que confiarán en las autoridades de justicia, organismos de la sociedad civil han convocado a una manifestación el próximo jueves.