Fortalecen capacitación y colaboración institucional

La dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Sureste y empresarios afiliados a la Asociación de Bares y Restaurantes Turísticos (Abatur), se reunieron en San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de fortalecer la capacitación y la colaboración institucional en beneficio de consumidores y prestadores de servicios.

Abraham Ulloa Pérez, titular de la Odeco Zona Sureste, reafirmó la importancia de mantener una comunicación cercana con los sectores productivos para promover el cumplimiento de la normatividad, la protección de los derechos de los consumidores y la construcción de mecanismos de conciliación que favorezcan a todas las partes involucradas.

legalidad y servicio

El responsable del módulo Profeco en San Cristóbal, Mario Antonio Gutiérrez Méndez, resaltó el respaldo de la autoridad para impulsar espacios informativos que permitan acercar herramientas y conocimientos a los distintos sectores empresariales del municipio, fortaleciendo así una cultura de legalidad y servicio.