Fortalecen coordinación para combatir incendios

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el propósito de evaluar y fortalecer de manera integral las estrategias y acciones de prevención y combate de incendios en las distintas regiones de Chiapas.

El mandatario reconoció los resultados obtenidos y convocó a cerrar filas, así como a mantener la coordinación entre las Fuerzas Armadas y autoridades federales, estatales y municipales, a fin de continuar con las labores orientadas a proteger el medio ambiente y los recursos naturales durante la temporada de sequía.

“Tenemos esta agenda por convicción. Hay gobiernos que no la priorizan, pero a nosotros nos duele que se lastimen los cerros, la selva, los bosques y todos los recursos que tenemos en Chiapas. Somos un estado que se caracteriza por la gran riqueza de reservas naturales que ofrecemos al mundo. Trabajemos juntos para protegerlos y conservarlos”, expresó.

Coordinación

El comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, destacó la estrecha coordinación entre las Fuerzas Armadas y Protección Civil para planear y ejecutar acciones en todo el estado. Señaló que el despliegue de personal en los sistemas municipales ha permitido mejorar la atención a incendios forestales y aseguró que ya se encuentran preparados para la próxima temporada de lluvias.

El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, informó que Chiapas entra a la etapa más crítica de incendios debido a las altas temperaturas y al fenómeno de La Niña, por lo que llamó a los municipios a reforzar su compromiso. Indicó que, aunque actualmente se registra un ligero incremento respecto al año anterior, se ha logrado mejorar la atención gracias al aumento de brigadas, una respuesta más oportuna y el uso de un helicóptero en zonas de difícil acceso.

Acciones y resultados

En ese marco, el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Enrique Guevara Ortiz, entregó un reconocimiento al gobernador por los avances y resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Índice de Gestión de Riesgos de Desastres. Subrayó el trabajo coordinado con la comunidad mediante los Comités Humanistas, las acciones en territorio, la disminución de incendios forestales y la integración de la nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos.

Las alcaldesas de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, así como el presidente municipal de Villa Corzo, José Ignacio Nagaya Vicente, destacaron las acciones que impulsan para fortalecer la capacidad de respuesta en sus municipios. Coincidieron en que estas tareas no se limitan a la operación, sino que también contemplan estrategias de prevención, coordinación y mitigación de riesgos.