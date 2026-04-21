Fortalecimiento institucional garantiza resultados: SSP

Con el inicio de la Nueva ERA de seguridad en Chiapas, el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ha sido parte fundamental para el restablecimiento de la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco.

Como parte de la estrategia estatal de seguridad que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del titular de la SSP para garantizar el Estado de derecho, se creó la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo de fuerzas especiales altamente capacitado en delitos de alto impacto para hacer frente a células delictivas.

Logros

Asimismo, se creó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación para reforzar las acciones operativas a través de recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y dinámicas para combatir a los grupos delictivos.

En este nuevo esquema para fortalecer las tareas de vigilancia se creó la Dirección de Transporte Aéreo, con el firme objetivo de garantizar por aire una respuesta más efectiva y eficiente ante situaciones de emergencia.

Hoy Chiapas cuenta con una Secretaría de Seguridad del Pueblo fortalecida y comprometida en proteger y cuidar a las familias chiapanecas.